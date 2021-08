Spal, stasera ultimo atto dei Colombarini poi Tacopina. I tifosi in massa per il saluto

Mobilitazione dei tifosi della Curva Ovest per un degno ringraziamento ai Colombarini e al presidente Mattioli

Redazione ITASportPress

L'appuntamento è a stasera alle 21: la Spal presenterà ufficialmente le nuove maglie dello sponsor tecnico Macron ai tifosi che si aspettano tanto in questa stagione in Serie B. Ma l'occasione di mettere in bella mostra le nuove divise biancazzurre sarà anche ricordata per essere l’ultima uscita pubblica della proprietà Colombarini e del presidente Walter Mattioli. Ci saranno tanti tifosi, in particolare i rappresentanti della Curva Ovest, che vorranno dare un degno saluto e un giusto ringraziamento alla famiglia Colombarini che si è fatta carico della gestione in questi ultimi otto campionati con il club salito fino in Serie A partendo dalla D. "Salutiamo chi ha onorato la nostra maglia" hanno scritto gli ultrà della Curva Ovest.

TIFOSI - "In questi anni, hanno dato tutto quello che potevano dare: parliamo di Walter Mattioli, il più grande presidente che Ferrara ha visto dai tempi di Paolo Mazza, e di Simone e Francesco Colombarini imprenditori seri e competenti come non ce ne ricordiamo a queste latitudini -hanno scritto i tifosi sulla pagina Facebook-. Insieme a noi, con una sinergia perfetta durata otto anni, ci hanno fatto vincere tutto quello che era difficile anche solo immaginare. Ora è arrivato il momento dei saluti, di dire grazie e, piuttosto che “piangere” per quel che sta finendo, di festeggiare insieme i traguardi grandiosi che siamo riusciti ad ottenere. Per questo, mercoledì 4 agosto alle ore 20:30, in occasione della presentazione delle nuove maglie, invitiamo tutta la Curva Ovest a radunarsi ai giardini del grattacielo per far sentire, dopo tanto tempo, quanto forte e intenso può essere il nostro calore verso chi ci ha sempre portato rispetto e mostrato lealtà.

TACOPINA - Oggi Colombarini prenderà virtualmente la campanella, come si usa fare a Palazzo Chigi, per il passaggio di consegne a Joe Tacopina. E' vicina ormai la quarta avventura in Italia di Joe Tacopina che sabato sarà a Ferrara per prendersi qualche ora dopo ufficialmente il club estense e portarlo presto in Serie A come ha ammesso alla nostra redazione in due anni. La data del closing è prevista per lunedì prossimo. Sarà sottoscritto l'atto di acquisto e poi la cordata dell'avvocato italoamericano si dedicherà al mercato al momento in stand-by.