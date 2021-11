SPAL, Tacopina a ISP: “Avevo previsto tutto: vittoria a Cosenza con gol di Rossi”

Tacopina si coccola il suo campione oggi decisivo a Cosenza. Le parole del patron biancoazzurro ai microfoni di Itasportpress

La vittoria esterna sul terreno del Cosenza rilancia la SPAL che in classifica ha fatto un passo importante in chiave salvezza. Il gol di Pepito Rossi ha sbloccato il numero 49 biancoazzurro che non segnava in Italia dal 2018. Felice il calciatore ma soprattutto il presidente della SPAL Joe Tacopina che ai microfoni di Itasportpress.it al termine del match ha detto: "Sono molto felice per Pepito che ha segnato un gol preziosissimo per noi. Avevo previsto tutto infatti ho detto che avremmo vinto a Cosenza per 1-0 con gol di Pepito Rossi. Ma in tutta serietà, come ho detto in conferenza stampa giorni fa, Rossi è un giocatore di classe mondiale. Appena sarà al top della condizione, e ci sta arrivando, ci divertiremo. Ma non ho mai avuto dubbi sulla sua fame e forza mentale, motivo principale per cui gli ho chiesto di venire alla SPAL".