Spal, Tacopina a ISP: “Colombo è il nostro Bobo Vieri per andare presto in A”

Il presidente della Spal ha parlato ai microfoni di Itasportpress prima di tornare a New York

Redazione ITASportPress

L’interesse degli investitori americani per il nostro calcio sta esplodendo non solo in Serie A, ma anche in Serie B. La Spal da più di un mese è passata nelle mani di Joe Tacopina che ieri è tornato a New York dopo un lungo periodo trascorso nella città del castello estense. Il presidente italoamericano è soddisfatto di come sta andando la sua squadra e ne ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it

Tacopina che idea si è fatto della squadra di Pep Clotet?

"Per il momento mi piace molto quello che sto vedendo della Spal. È una squadra molto giovane, tra le più giovani della Serie B. Ma abbiamo inserito anche alcuni giocatori esperti come Mancosu, Melchiorri e Vicari ma abbiamo appunto tanti giovani come Seck e Colombo. Diciamo che abbiamo un buon mix. Sappiamo che non si potranno vincere tutte le partite ma vedo una squadra che si impegna molto, corre tanto".

La Serie B è sempre un campionato difficile e ne sa qualcosa il Parma...

"Conosco bene la Serie B dato che l’ho vissuta col Bologna e tre volte col Venezia, e penso che questo campionato 2021/22 sia il più difficile dei miei precedenti. Sicuramente il più competitivo. Ci sono squadre forti come quelle retrocesse dalla Serie A, mi riferisco al Parma, anche se ha perso due gare consecutive, e al Benevento. Poi c’è il Frosinone attrezzato per il salto di categoria e anche il Monza di Berlusconi. Tutte hanno buone possibilità di andare in Serie A. Poi ci sono alcune squadre che stanno avendo qualche difficoltà come il Vicenza il Pordenone e l'Alessandria ma penso presto si riprenderanno. Ma c'è anche la mia Spal che se la gioca con tutti e non teme nessuno. Faccio un esempio: contro il Monza abbiamo pareggiato 1-1 ma abbiamo combattuto e creato molte occasioni. Si vede che scendiamo in campo per vincere sempre".

I progetti per l'apertura negli Stati Uniti dell'Academy proseguono?

"I progetti per esportare il nome della Spal negli USA sono ben avviati. Avvieremo tutto la prossima estate e utilizzeremo le strutture dell’Harvard University dove ho tenuto anche delle lezioni di economia in passato. Abbiamo individuato altre tre location per avere dei quartieri generali di questa maestosa Academy Spal a New York, Newport beach California e Miami. In America ci sono diversi talenti".

I tifosi della Spal sono molto entusiasti del suo progetto sportivo. Cosa si sente di promettere?

"La promessa che posso fare è che darò sempre il 110%. I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto capendo anche i miei sforzi e il mio entusiasmo. Sono già stato sei settimane a contatto con i tifosi in città e le istituzioni di Ferrara. Sarò a disposizione anche dei fan per lavorare al progetto Spal. Un’altra promessa che posso fare è che riporterò la Spal in A".

Magari con i gol del giovane arrivato dal Milan Lorenzo Colombo...

"Somiglia molto a Bobo Vieri. Ha un sinistro incredibile ed ha già fatto tre gol in cinque partite. È davvero un talento incredibile e in B uno come lui fa la differenza. Il ds Massara del Milan mi ha fatto un grandissimo favore. Tutte le squadre di Serie B lo volevano ma lui ha preferito noi e ci ha scelto perché pensa che abbiamo un ottimo progetto di calcio e per la sua crescita. Aggiungo che sicuramente Colombo sarà un nome che si sentirà in avanti per il futuro del calcio italiano".

Quando tornerà a Ferrara?

"Tra due settimane torno per raccogliere l'abbraccio del popolo biancoazzurro e di tutta la città. Non vedo l'ora di rimettere piede a Ferrara".