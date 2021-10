Spal, Tacopina a ISP: “La squadra è giovane ma molto affamata. Colombo show”

Il patron della Spal soddisfatto della sua squadra

Un successo importante quello della Spal sul terreno dell'Ascoli ottenuto ieri grazie ad un gol del giovane attaccante Lorenzo Colombo. Il presidente della SPAL Joe Tacopina ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it sulla prova della squadra estense. "Sono molto contento dopo la nostra vittoria sul campo dell'Ascoli. La squadra si è espressa bene conquistando tre punti con pieno merito. Vedo una squadra giovane ma molto affamata e questo mi fa ben sperare per il futuro. Sono soddisfatto di tutti i miei calciatori che stanno seguendo i dettami del tecnico Clotet. Bello vederli da vicino visto che mi trovo da qualche giorno a Ferrara e non nascondo di stare a contatto con la squadra anche in allenamento. Colombo show ad Ascoli. Ha fatto un gol pazzesco dimostrando che è la nostra stella".