Spal, Tacopina a ISP: “Mercato fantastico. Sfumato solo Maldini perchè…”

Il presidente del club di Ferrara ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'offerta del Torino di 4 milioni è stata importante e il ragazzo ha un grande potenziale. Noi crediamo in questo calciatore tanto che è stata inserita una clausola sulla futura rivendita. Al momento però non rientrava nelle idee di gioco di Venturato Seck e quindi abbiamo dato il via libera alla cessione. Naturalmente con i soldi incassati li reinvestiremo per il prossimo campionato. E in acquisizione in questa sessione di calciomercato invernale, abbiamo operato molto anche per la prossima stagione.