Spal, Tacopina: “A Pisa bella ma sfortunata gara. Per l’attacco nessun acquisto”

Il presidente del club di Ferrara ha fatto il punto sul mercato

Nonostante la sconfitta a Pisa per 1-0, lo stato attuale della Spal è buono. Il club è ancora un cantiere aperto visto che sono in ritardo di condizione alcuni calciatori da poco arrivati a Ferrara e più lavoreranno più daranno presto un contributo importante alla squadra di Clotet. Ieri il gol subito a freddo ha messo in difficoltà la squadra bancoazzurra che ha retto bene il campo sfiorando in diverse occasioni il pareggio ma il portiere del Pisa era in giornata di grazia. Joe Tacopina che era in tribuna ed ha visto tutta la partita, è soddisfatto della prova della squadra di Clotet e ai microfoni di Itasportpress.it ha detto. "Bella partita della Spal a Pisa che meritava qualcosa di più ma siamo stati sfortunati. Bravo il portiere avversario che ha impedito la nostra rimonta. Adesso speriamo che i nuovi acquisti si inseriscano presto per vedere una bella Spal. Dopo Tripaldelli, arriveranno i centrocampisti Franco Zuculini e dell'Atalanta Jacopo Da Riva. In attacco non sarà fatto nessun intervento di mercato nell'ultima settimana visto che abbiamo un reparto assortito con Lorenzo Colombo e Latte Lath".