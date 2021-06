Spal, Tacopina: “Bisogna aspettare ancora ma stiamo lavorando”

In stand-by la trattativa per l'acquisizione della Spal da parte del gruppo rappresentato da Joe Tacopina

Guardare le cose da una certa distanza, a volte, aiuta a vederle meglio. E’ quello che sta facendo Joe Tacopina dal suo studio di New York da dove sta valutando se e quando presentare l’offerta per l’acquisizione della Spal, club attualmente di proprietà della famiglia Colombarini. Il frontman di un gruppo importante di investitori a stelle e strisce, si è preso una settimana di tempo per analizzare i documenti e i libri contabili del sodalizio di via Copparo. Per adesso, dal giorno del suo ritorno negli Stati Uniti dopo le interlocuzioni con il dg della Spal Andrea Grazzoli, Tacopina valuta e si prende il tempo necessario per salire a bordo della nave della Spal.

PARLA JOE - L’avvocato italoamericano a Itasportpress.it sottolinea: “Stiamo lavorando, ma al momento non ci sono passi avanti per poter dire che l’operazione è in fase avanzata. Bisogna aspettare”. Poche parole ma sufficienti per far capire che questa operazione ancora non è in fase di decollo. I tifosi della Spal devono aspettare e avere pazienza. Tacopina lavora in silenzio e continua a ritenere quella della Spal un'idea possibile e stimolante considerato che il club estense ha più di 100 anni di storia con un lungo passato in Serie A e una marea di campioni passati da Ferrara. Tutti in mezzo all'Emilia e dentro una città magnifica che basta vedere per credere dove l'arte corre più veloce delle infinite biciclette che popolano il centro. Ai tempi del presidentissimo Paolo Mazza in squadra giocava un popolo di futuri allenatori: Capello, Bianchi, Bigon, Reja e Bagnoli. La Spal adesso si trova in Serie B ma Tacopina ha un progetto di rilancio del club estense con almeno 50 milioni di euro pronti per riportarlo nella massima serie. Non resta che rimanere alla finestra e monitorare la situazione.