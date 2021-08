Spal, Tacopina: “Clotet grande allenatore. Zuculini in arrivo. Resto fino a…”

Il nuovo presidente della Spal vuole dare a mister Clotet una squadra ambiziosa

Debutto a Benevento per la Spal del nuovo presidente Joe Tacopina battuta per 2-1 nei trentaduesimi di Coppa Italia. Una sconfitta all'ultimo minuto dei tempi supplementari contro un avversario molto forte che vuole tornare subito in Serie A dopo averla persa la scorsa stagione. L'allenatore Pep Clotet ha tratto buone indicazioni, con i suoi ragazzi che si sono battuti contro l'undici di mister Fabio Caserta mostrando a tratti di aver metabolizzato i dettami e la filosofia di gioco del tecnico spagnolo. Certo la Spal necessita di altri rinforzi che Tacopina ha promesso come conferma ai microfoni di Itasportpress.it: "Ci servono quattro o cinque elementi e comunque un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Un organico di giovani di livello con qualche calciatore esperto come lo svincolato Franco Zuculini che arriverà a Ferrara nei prossimi giorni. Ieri abbiamo acquistato il laterale sinistro Alessandro Tripaldelli che è un giovane interessante. La squadra sarà rafforzata e con Clotet c'è una grande intesa e sono veramente molto contento di come sta lavorando essendo un grande allenatore. Resterò a Ferrara fino a fine mese per seguire tutte le operazioni di mercato".