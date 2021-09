SPAL, Tacopina: “Clotet nostro Ferguson, temo che Juve, Barça o Real lo chiameranno”

Il presidente della Spal vuole 'blindare' il suo allenatore

La SPAL in campionato sta avendo un andamento altalenante e se c'è qualche critica da fare al tecnico Pep Clotet è certamente la mancanza di continuità della sua squadra che comunque è molto giovane e necessità di più tempo per esprimere tutte le qualità. L'ex tecnico del Brescia sa che la società spallina non gli ha chiesto come obiettivo stagionale la Serie A e dunque lavora con tranquillità anche se nelle sei gare giocate in B, Clotet ha ottenuto 7 punti frutto di tre sconfitte esterne (Pisa, Reggina e Ternana), un pareggio con il Monza e due vittorie allo stadio 'Mazza' contro Pordenone e Vicenza.