Spal, Tacopina deve alzare offerta intanto i tifosi attaccano ancora la proprietà

Martedì conferenza stampa della proprietà sul futuro del club estense

Martedì i vertici societari della Spal terranno una conferenza stampa per spiegare se andranno avanti oppure decideranno di cedere il club a Joe Tacopina. L'avvocato italoamericano ha anticipato a Itasportpress che bisogna attendere almeno fino al prossimo mese di luglio per poter addivenire al closing. Da Ferrara giungono segnali che la proprietà non vuole aspettare Tacopina e che il suo arrivo si allontana ma è il gioco delle parti: Tacopina deve alzare l'offerta al momento non ritenuta congrua. C'è da dire che è difficile che l'attuale proprietà possa fare dei programmi ambiziosi per riportare il club in Serie A come chiedono i tifosi. Occorre immissione di liquidità nelle casse del club spallino che nella stagione scorsa ha speso tutta la somma del cosiddetto "paracadute" (spalmato in tre anni) messa a disposizione delle società retrocesse dalla Serie A per rendere più morbido l’impatto con la cadetteria.