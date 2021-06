Spal, Tacopina farà repulisti dirigenziale e tecnico. Mercato si svilupperà a NY

Il progetto di Tacopina prevede un ingresso in pompa magna con calciatori e tecnico di prima fila

Redazione ITASportPress

La Spal è vicinissima a cambiare proprietà. La trattativa tra la famiglia Colombarini e gli acquirenti americani, rappresentati da Joe Tacopina, è già in fase avanzata, tanto che già entro 15 giorni l’accordo potrebbe essere formalizzato con firme, comunicato e stretta di mano. Ieri nel corso della conferenza stampa, il patron Simone Colombarini e il presidente Walter Mattioli, non hanno svelato giustamente i particolari di questa trattativa in corso essendo stato sottoscritto un patto di riservatezza, ma dal giorno in cui è stata pubblicata la foto di Joe Tacopina con il dg Andrea Gazzoli con sfondo il Castello Estense, il sipario si è alzato e la dirigenza spallina è stata colta con le mani nella marmellata. Poi due comunicati: uno per smentire l’interesse del gruppo americano e poi un secondo per confermare la manifestazione di interesse di Big Joe. Degli ultimi dettagli si sta occupando il noto commercialista veneziano Dante Scibilia, braccio destro di Tacopina da molto tempo, che ha un filo diretto con i commercialisti e lo studio legale dell’attuale governance del sodalizio di via Copparo.

VIA TUTTI - Dagli Stati Uniti Tacopina conferma a Itasportpress che a luglio ci sarà la fumata bianca anche perché bisogna fare in fretta per rinforzare la rosa. Il mercato biancoazzurro si svilupperà tra New York, Venezia e Ferrara. Nello staff di Tacopina, difficilmente ci sarà spazio per Giovanni Gardini (ex chief football administrator dell'Inter), ma ci saranno grandi professionisti: Dante Scibilia sarà il financial advisor. Dell'attuale dirigenza, resterà solo il dg Andrea Gazzoli che farà parte di un team da Serie A, la categoria che l’avvocato ha promesso di raggiungere in un solo anno.

MERCATO - Ieri il presidente Walter Mattioli ha affermato che il ds Zamuner, che ha voluto a Ferrara e con il quale c’è un rapporto di amicizia, penserà alla squadra e al nuovo allenatore ma l’avvocato italoamericano, che farà piazza pulita della vecchia dirigenza, ha affermato a Itasportpress che sceglierà lui l’allenatore potando a Ferrara un tecnico di sua fiducia. Tacopina vuole fare di tutto per portare subito il club biancazzurro in A dopo aver manifestato un forte interesse nell’inserirsi nel mondo del calcio per la sua quarta avventura italiana. E il frontman newyorkese avrebbe intravisto nella Spal e nella città di Ferrara, regina dell’arte, la sede migliore da cui partire. Il progetto di Tacopina prevede un ingresso in pompa magna con calciatori e tecnico di prima fila per il prossimo futuro.