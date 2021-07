Spal, Tacopina firma preliminare e apre portafoglio per la Serie A

L’avvocato statunitense Joe Tacopina, in passato ha partecipato alle cordate Usa per acquistare prima la Roma e poi il Bologna e infine il Venezia. Adesso si trasferisce in Emilia

MERCATO - Intanto il ds Giorgio Zamuner ha avviato le operazioni di mercato in acquisizione, ma soprattutto in questa prima fase della sessione estiva, si è lavorato in uscita con le cessioni di calciatori che hanno portato ossigeno alla casse emiliane. Su tutti Kevin Bonifazi passato al Bologna per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. L'ultimo nome più importante della lista di Zamuner in uscita è Valoti ma il ds ha detto che va via solo se arriva una offerta adeguata pari al valore del calciatore. Da domani la Spal farà il primo passo ufficiale verso il nuovo corso visto che sarà siglato il preliminare di vendita e poi ad agosto il closing. L'azionista di maggioranza della nuova società USA l'avvocato statunitense Joe Tacopina ha previsto un investimento iniziale di 10 milioni di euro. Saranno acquistati elementi importanti per una Spal ambiziosa che possa fare il salto di categoria anche attraverso i playoff. Zamuner è già sul pezzo.