Spal, Tacopina: “Giuseppe Rossi entusiasta di indossare nostra maglia”

Il patron della Spal arrabbiato con l'arbitro che ha diretto ieri il match con il Perugia

Il presidente della Spal Joe Tacopina, contrariato ieri per le decisioni arbitrali che hanno penalizzato la squadra estense sconfitta in casa dal Perugia, ha parlato anche di Giuseppe Rossi in sala stampa, calciatore esperto che potrebbe firmare per un anno. "Giuseppe Rossi è entusiasta di indossare la maglia della Spal ed è sopraffatto dalla bellezza della città e del calore dei tifosi -ha detto Tacopina-. E' stato accolto bene dalla squadra e lui con la sua esperienza può dare tanto. Ha grande fame e desiderio di tornare in campo prima possibile. Ha già fatto i test medici e deve cominciare ad allenarsi".

ARBITRO - Sull'arbitro di Spal-Perugia, Tacopina ha detto: "Non voglio essere squalificato e dico solo che non mi è piaciuto molto. Non sono d’accordo sulla decisione presa per il fuorigioco sul gol di Peda, così come neanche per i soli cinque minuti di recupero assegnati, dopo che ne abbiamo persi tre per il controllo Var. Diciamo che anche l’arbitro può sbagliare. Abbiamo perso per due episodi. Ci sono stati degli errori e da questi dovremo ripartire, imparando affinché non si ripetano più. La squadra è giovane, deve crescere e imparare tanto. Ho parlato ai ragazzi nello spogliatoio, ma quello che si dice tra noi, resta lì. E basta”.