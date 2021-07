Spal, Tacopina: “Prometto la Serie A in due anni”

Il futuro presidente del club estense traccia le linee guida

Tra poco meno di un mese Joe Tacopina diventerà il nuovo presidente della Spal. L'avvocato italoamericano ha anticipato a Itasportpress.it che sarà a Ferrara due giorni prima del closing previsto al momento per il 7 agosto. In un podcast statunitense The Calcio Corner, Tacopina ha parlato della sua nuova avventura: “La famiglia Colombarini ha gestito la Spal sin dal 2013 e sono stati dei veri professionisti. Delle persone che hanno fatto grandi cose, che riconoscerò loro in futuro. Anche nel corso della trattativa, non ci sono state sorprese e, se tutto andrà secondo i piani, a breve firmeremo il contratto. Nel nostro piano aziendale pensiamo di tornare in Serie A in due anni. Quindi non in questa stagione ma nella prossima. Non mi aspetto di esser subito promossi e l’ho detto anche a mister Pep Clotet la scorsa settimana, quando ci siamo incontrati a Ferrara, e non c’è nemmeno questo tipo di pressione. Non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo il nostro progetto da seguire, che è eccitante e ci permette di stare in B per due anni e salire. Poi mai dire mai”.