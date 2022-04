Spal, Tacopina: “Salvezza meritata che dedico ai tifosi. Qui rimarrò tanti anni”

La soddisfazione del patron del club estense dopo la salvezza raggiunta oggi

Dopo la salvezza raggiunta, è arrivato il commento in sala stampa del presidente della Spal, Joe Tacopina: "Meritavamo la salvezza e siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto a un turno dalla fine del campionato di Serie B. Da oggi iniziamo a programmare il nostro futuro. Oggi la tifoseria è stata straordinaria come sempre del resto e sono felice di aver visto la gioia dipinta sui loro volti. Il tecnico Venturato ha la mia piena fiducia e lui è il nostro allenatore anche per il futuro visto che ha un contratto con noi. Non ho mai pensato di finire ai playout visto che la squadra ha tante qualità. Ho sempre creduto che ci saremmo salvati prima ma mi hanno fatto soffrire troppo. Dedico la salvezza a tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Amo questa città e mi piace passeggiare in centro a Ferrara visto che abito vicino al castello. Rimarrò qui per molti anni ancora".