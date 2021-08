Spal, Tacopina: “Stadio sequestrato? Sicurezza nostri tifosi resta la priorità”

Intervento del club con un comunicato ufficiale

Comunicato del club spallino dopo il sequestro della Guardia di Finanza di una parte dell'impianto. S.P.A.L. srl, in merito al nuovo provvedimento di sequestro di Curva Est e copertura di Gradinata Nord dello Stadio “Mazza”, notificato in data 18 agosto 2021, fornirà all’Autorità Giudiziaria – come avvenuto nell’estate 2019 – massima disponibilità affinché si giunga ad una piena e definitiva soluzione della vicenda giudiziaria.