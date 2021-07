Spal, Tacopina torna in Italia per chiudere l’operazione

Il club di Ferrara passerà la prossima settimana a Tacopina

Dopo una lunga trattativa, la famiglia Colombarini ha detto sì a Joe Tacopina che si prende la Spal. E' tutto fatto e l'avvocato italoamericano è pronto a salire sul primo volo per l'Italia per raggiungere Ferrara e apporre la firma sul contratto. Si chiude nel migliore dei modi questa operazione condotta abilmente dal consulente Dante Scibilia che ha lavorato incessantemente per raggiungere l'intesa prima della partenza della squadra in ritiro in Trentino a Mezzana giorno 11 luglio. Tacopina concretizza la scalata allo storico club biancoazzurro e porta a quattro le sue avventura in Italia dopo quelle di Roma, Bologna e Venezia. Sfuggita Catania Joe riparte dalla Serie B e il suo obiettivo è conquistare la promozione in Serie A al primo affondo. Il mercato in entrata al momento è bloccato visto che l'attuale proprietà sa che spetterà allo staff dell'avvocato a stelle e strisce rinforzare l'organico. Confermato il dg ex Venezia Andrea Gazzoli mentre dovrebbe restare anche il ds Zamuner.