Spal, Tacopina tornato a New York. Tifosi ringraziano la famiglia Colombarini

COMUNICATO - Ormai è cosa fatta, la società sarà presto ceduta a una nuova proprietà. Una proprietà di cui, per la prima volta nella nostra storia, non si sa nulla se non il nome del mediatore. Ed è questa l’unica cosa (assieme a una carenza di comunicazione) che imputiamo alla famiglia Colombarini, ma è vero anche che purtroppo i tempi sono cambiati e sempre più le squadre di calcio vengono concepite come normali aziende, anche se a tutti gli effetti non lo sono. Noi però abbiamo memoria lunga e non dimentichiamo tutto quello che la famiglia Colombarini ha fatto per la S.P.A.L. ridandole lustro e dignità, per questo a loro va la nostra più sincera e calorosa gratitudine che comunque mai è venuta meno, neanche in questi ultimi mesi, quando nonostante le critiche sincere e dirette, come è nostro stile, non abbiamo mai mancato di rimarcare che il nostro sostegno non sarebbe mai venuto meno neanche di fronte a un forte ridimensionamento del budget a disposizione. E questo proprio perché noi non dimentichiamo. Non dimentichiamo cosa c’era prima che arrivaste voi. Quindi grazie Francesco, grazie Simone, grazie Walter. Quando avremo occasione non mancheremo di farvi sentire la nostra riconoscenza nei modi che più ci sono propri, ora purtroppo questa pandemia ci confina a freddi comunicati sui social. Cogliamo anche l’occasione per dare il benvenuto a mister Clotet e augurargli buon lavoro. Quando ci sarà permesso saremo felici di dargli una mano con la squadra, facendo quello che sappiamo fare dagli spalti della Ovest.