Spal, Tacopina tornato in America ha stabilito i tempi per l’offerta

Per il closing molto probabilmente se ne parlerà a fine mese

Ha lasciato questa mattina l'Italia Joe Tacopina che è decollato da Roma, direzione New York, con il volo Alitalia Az602 delle 10 . L'avvocato italoamericano è rimasto nella capitale per tre giorni dove ha avuto diversi impegni di lavoro finalizzati all'acquisto della Spal . Da domani Tacopina avvierà tutta una serie di incontri con i suoi amici finanziatori che lo supporteranno in questa sua probabilissima quarta avventura italiana dopo Roma, Bologna e Venezia. Poi il frontman del gruppo di finanziatori, composto degli stessi imprenditori che avrebbero dovuto far decollare un precedente progetto poi arenatosi per la mancata riduzione del debito nei tempi stabiliti, potrà presentare l'offerta alla Spal, club di Ferrara che è l'obiettivo dichiarato dell'avvocato. Resta da capire se per l'intero pacchetto azionario o per la maggioranza delle quote della società della famiglia Colombarini.

Ma da quello che trapela, Tacopina vuole rilevare interamente il club estense per riportarlo in Serie A in un solo anno. L'imprenditore newyorkese prima di lasciare la capitale italiana, a Itasportpress.it ha concesso una breve dichiarazione: "Ci vorrà una settimana per studiare bene le carte e stabilire come procedere per acquisire la Spal. L'interesse c'è infatti è stata dimostrata una manifestazione di interesse a cui dovrà seguire l'offerta". Tacopina dovrà guardare i libri contabili del club di via Copparo anche se non ci saranno sorprese visto che il debito della Spal è certificato. Insomma non ci sono scatole cinesi e neanche il rischio di buttare nel cestino dollari.