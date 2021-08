Spal, Tacopina ufficialmente nuovo presidente

L'avvocato italoamericano è il nuovo proprietario spallino oggi venerdì 13 dimostrando di non essere scaramantico

Ci sono date che entrano nel cuore di una città e di una tifoseria. Quella di oggi, venerdì 13 agosto, è storica per la Spal che per la prima volta ha un nuovo presidente americano. E' iniziata ufficialmente oggi la nuova avventura in Italia di Joe Tacopina che per la quarta volta (dopo Roma, Bologna e Venezia) investe in un club italiano con la manifestata, a più riprese, intenzione di portarlo in alto. L'avvocato di origini siciliane è ripartito dalla Spal e pochi minuti fa, nello studio di Ferrara del notaio Francesco Leoni in via Palestro, ha firmato il contratto rilevando il club estense dalla famiglia Colombarini che lo ha gestito anche bene per otto anni, con promozione in A. E l'obiettivo dichiarato dal frontman newyorkese, che rappresenta una cordata di imprenditori a stelle e strisce, è quello di tornare prima possibile in A, magari al primo tentativo da patron del sodalizio di Ferrara. Ci sono ancora alcuni giorni di tempo prima della chiusura del calciomercato e Tacopina è pronto ad aprire il portafoglio e acquistare elementi funzionali al gioco del tecnico Pep Clotet. Segre, Zuculini e Bjarnason sono nel taccuino del ds Giorgio Zamuner ma è fatta per Tripaldelli.