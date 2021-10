Spal, Tacopina: “Vorrei andare in A subito ma piano dice altro. Colombo bomber di razza”

Il patron della Spal è nuovamente a Ferrara e ieri ha seguito il match al Mazza contro il Como

Il presidente della Spal Joe Tacopina, da qualche giorno nuovamente nella sua Ferrara, ha parlato ai microfoni di Sky della squadra e dell'attaccante Colombo: "Ferrara è una città bellissima e ci sto molto bene. La Serie B è un campionato difficile e ci sono squadre che hanno investito tanto come il Benevento. Nel campionato cadetto non ci sono partite semplici, stiamo vedendo un campionato davvero molto difficile, ma vedo qualcosa che mi piace nella mia squadra. La mia ambizione è andare in Serie A. Dico questo perchè, chi mi conosce sa che il mio obiettivo è sempre quello di vincere, sono onesto. Vorrei vincere in questa stagione, ma il piano societario è di ottenere la promozione nel momento giusto. Abbiamo preso il 19enne attaccante Lorenzo Colombo che per averlo qui ho dovuto chiamare il mio amico Frederic Massara del Milan e mi ha fatto un grande favore a mandarlo da noi. Tutti lo volevano in estate e il tecnico Clotet sta lavorando bene sulla mentalità. Colombo anche se qualcuno dice che non è esperto io rispondo di aspettare un po' e poi vedremo che diventerà l'attaccante più prolifico della Serie B".