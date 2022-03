Spal, Tacopina: “La prossima stagione lotteremo per la Serie A”

Il patron del club estense è molto ambizioso

La Spal ha perso in casa contro la Cremonese sempre più leader della classifica di Serie B. Il patron del club estense Joe Tacopina ha commentato la sconfitta interna per 2-0 contro i grigiorossi non nascondendo le sue ambizioni: "Se questa è la squadra che è prima in classifica devo dire che non sono impressionato. Ci mancavano tanti giocatori chiave oggi e si vede in campo, contro una squadra così rende tutto difficile e l’importante è stata non aver mollato. La prossima partita è molto importante senza dubbio, credo avremo Viviani, Mancosu, Colombo, Rossi e sono sicuro vinceremo ad Alessandria -riporta estense.com-. Sta iniziando ad avere effetto il lavoro di Venturato e dopo Parma la squadra è già diversa, sa bene ciò che vuole e quando parla è sempre d’impatto". Playoff? So che mi prendono in giro su questo ma se non lo volessi allora dovrei tornare a New York perché credo in questa squadra e sono sicuro che la prossima stagione lotteremo per tornare in Serie A. Credo che questa squadra abbia il talento per essere in zona playoff ma in alcune partite come Monza, Parma e Frosinone non ci siamo presentati in campo è questo ci ha fatto male anche in seguito. Credo che ora tutto sta iniziando ad andare nella direzione che vogliamo, ovviamente sono indispettito dal fatto che non andremo ai playoff ma ora mi sto focalizzando nel finire con la giusta inerzia questa stagione per poi disputare il prossimo campionato con una Spal che possa rendere tutti orgogliosi.”