Spal, tifosi chiedono chiarezza a Colombarini ma ora Tacopina è ad un passo

Tacopina è molto più vicino alla chiusura della trattativa con la famiglia Colombarini

Redazione ITASportPress

Joe Tacopina ha abbandonato definitivamente la pista Catania con tanta amarezza visto che nelle sue vene scorre anche sangue siciliano. Acquisire il club rossazzurro non era da considerare solo un investimento. L'avvocato italoamericano ha elencato in una lunga lettera inviata questa mattina ai media catanesi quali sono state le cause della rottura con la Sigi SpA, società proprietaria del club dell'Elefante, evidenziando altresì che gli 800 mila dollari versati a marzo (che non gli torneranno più indietro) sono da considerare un "regalo ai meravigliosi tifosi del Calcio Catania. Se come spero il Calcio Catania giocherà in serie C il prossimo anno, ne sarò il primo tifoso e sarò felice perché saprò che i soldi che ho dato per salvare il club dal fallimento, non sono stati sprecati".

SPAL, TACOPINA PARLA A ITASPORTPRESS- Adesso per Tacopina il futuro si chiama Spal e il frontman italoamericano, che ha alle spalle una potenza di fuoco elevata e un gruppo di investitori a stelle e strisce importanti, ha dato un'accelerata all'operazione per diventare il prossimo presidente del club biancoazzurro prima dell'inizio del prossimo campionato di Serie B. Dopo lo scambio di informazioni avvenuto con l'attuale proprietà del club ad inizio giugno e in considerazione dell’apertura della famiglia Colombarini all’ingresso di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata da Tacopina. Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta ma è solo questione di qualche giorno perchè le parti stanno negoziando proficuamente. "Stiamo lavorando alacremente, ma sono molto ottimista -ha affermato Joe Tacopina a Itasportpress.it - che l'operazione vada a buon fine nei prossimi giorni. Se riusciremo a chiudere tutti gli accordi contrattuali, prevedo di acquisire la Spal entro il prossimo mese di luglio".

ALZA LA VOCE LA CURVA OVEST - Insomma Tacopina è sulla buona strada per rilevare il club di via Copparo, notizia che probabilmente tranquillizzerà i tifosi della curva Ovest che qualche giorno fa hanno alzato la voce chiedendo alla famiglia Colombarini di uscire allo scoperto: "Questa società godeva di un credito illimitato da parte della città e della tifoseria, un credito che si era guadagnata sul campo in otto anni di gestione oculata e straordinariamente vincente, un credito che però ora sta completamente dilapidando in una manciata di giorni facendo tutto quello che non bisognerebbe fare. E parliamo con cognizione di causa, parliamo dopo aver colloquiato con una società dalla quale comunque, nonostante i nostri continui stimoli e pungoli, non abbiamo ricevuto nessun segnale di vita, nessuna risposta concreta, nessun abbozzo di programmazione sportiva, niente di niente. E quindi adesso basta davvero!". Questa una parte di un lungo comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dalla curva Ovest Ferrara. Ma il futuro della Spal non passerà più dalla famiglia Colombarini ma dal tycoon americano che ha pronti 50 milioni di euro per riportare prima in Serie A e poi nelle coppe europee la storica Spal.