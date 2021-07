Spal, trattativa Colombarini-Tacopina in dirittura d’arrivo

Rispettati i tempi di una operazione che procede velocemente verso la fumata bianca

E' in dirittura d'arrivo la trattativa tra la famiglia Colombarini, proprietaria della Spal, e il gruppo americano del frontman Joe Tacopina. Come anticipato da Itasportpress.it, luglio sarebbe stato il mese cruciale per la fumata bianca che sta per arrivare. La volontà c'è stata sempre da entrambe le parti di vendere e comprare ma si voleva fare presto e i tempi si stanno rispettando. Il consulente di Tacopina, Dante Scibilia ha lavorato sodo e l'operazione andrà in porto con firma e foto di rito. Joe Tacopina sarà il nuovo presidente della Spal tra pochi giorni, una svolta epocale per la città degli estensi mai a stelle e strisce in via Copparo. I tifosi sentono che c'è il nuovo che avanza e riprendono entusiasmo dopo averlo perso così come l'attuale proprietà che ha regalato belle pagine di Serie A alla tifoseria biancoazzurra ma ha esaurito le energie finanziarie. Tacopina dell'attuale management della Spal dovrebbe confermare solo il dg Andrea Gazzoli. Il mercato sarà faraonico visto che ci sono 50 milioni pronti per riportare il club in Serie A. Partito Bonifazi direzione Bologna, hanno lasciato il club estense anche Berisha e Valoti. Ma Tacopina ha già un piano per rinforzare la rosa e portare a Ferrara calciatori forti per la scalata al massimo campionato. Dopo la fumata bianca attesa la prossima settimana, si partirà con le operazioni a cominciare dall'allenatore. L'attuale proprietà ha già contattato Pep Clotet ex Brescia ma Tacopina ha anche altre idee. Si valuta. La Spal dall’11 luglio andrà in ritiro in Trentino a Mezzana e una nuova luce a stelle e strisce irradierà la struttura sportiva in Val di Sole.