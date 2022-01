SPAL, ufficiale: esonerato Clotet squadra a Venturato

Il club spallino cambia la guida tecnica

La SPAL cambia l'allenatore visto che la squadra è in zona retrocessione. Questo il comunicato ufficiale del club biancoazzurro:

S.P.A.L. comunicata di aver sollevato mister Josep Ruiz Clotet dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Sono stati sollevati dai rispettivi ruoli il vice allenatore Javier Francisco Garcia Bernal e il collaboratore tecnico Alberto José Fornier Escobar. Il Club biancazzurro ringrazia mister Clotet insieme a Bernal ed Escobar per la professionalità umana e sportiva dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi a Ferrara e augura loro le migliori soddisfazioni personali e professionali.

S.P.A.L. comunica di aver affidato a Roberto Venturato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Venturato è nato ad Atherton in Australia il 14 aprile 1963 e nella sua carriera calcistica, tra gli anni ’80 e ’90, ha vestito le maglie di Montebelluna, Cremonese, Pergocrema, Venezia, Treviso e Pizzighettone.

Proprio nelle giovanili di quest’ultima società ha iniziato il suo percorso come allenatore a metà degli anni ’90 che lo ha portato successivamente ad allenare Cremonese, Pergolettese, Piacenza e Cittadella.

Col Cittadella, dove è rimasto per sei stagioni, ha ottenuto una promozione in Serie B oltre alla finale di Coppa Italia Lega Pro e due finali play-off di Serie B per un totale di 270 panchine.