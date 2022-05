SPAL, ufficiale: nuovo ds Fabio Lupo

Lupo ha preso il posto di Zamuner

S.P.A.L. comunica che dal 1^ luglio 2022 l’area tecnica biancazzurra sarà affidata a Fabio Lupo. Il dirigente ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto biennale fino al 30/06/2024. Nato a Pescara l’11 ottobre 1964, da calciatore tra il 1980 e il 1996 ha ricoperto il ruolo di centrocampista a Cesena, Francavilla, Campobasso, Bari, Ancona, Avellino e Teramo in Serie A, B e C. Terminata la carriera di giocatore, Fabio Lupo inizia il proprio percorso dirigenziale a Pescara (responsabile settore giovanile) per poi passare in veste di direttore sportivo a Chieti, Sambenedettese, Lucchese, Giulianova, Torino, Sorrento, Bellinzona (direttore generale), Sampdoria (coordinatore delle aree tecniche), Juve Stabia, Teramo, Palermo, Venezia ed Ascoli. Benvenuto Fabio Lupo!