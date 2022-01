Spal, Venturato: “Esprimeremo un calcio piacevole”

Il presidente Joe Tacopina ha presentato, all’interno della sala stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, il neo tecnico biancazzurro Roberto Venturato.

Il tecnico della Spal Roberto Venturato è stato presentato alla stampa e ai nuovi tifosi questo pomeriggio. Queste le sue più importanti dichiarazioni in sala stampa: "Sono venuto a Ferrara con entusiasmo e i dirigenti biancoazzurri mi hanno trasferito una energia positiva. La Spal da sempre rappresenta una realtà dove i giovani possono crescere per la passione che la città trasferisce ai calciatori. In B la Spal rappresenta una realtà importante e per me è un onore venire qui e trasferire il mio credo". Mercato? Adesso per me è molto, molto, molto importante che io guardi alla gara di domenica col Benevento ed ai giocatori che sono qui: loro sono la risorsa più importante che abbiamo, e partiremo con il modulo 4-3-1-2 che ben si adatta alle loro caratteristiche. Poi bisogna valutare, il mercato può essere utile, ma dobbiamo saperlo usare". Accanto al tecnico il presidente Joe Tacopina che ha detto: "Conosco da tempo Venturato ed è un allenatore che ha la stessa mia fame e ambizione". La società dopo il difensore Meccariello, il terzino olandese Pabai e l'attaccante Finotto, ha nel mirino il portiere Brignoli ed il centrocampista Proia.