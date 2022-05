Spal, Venturato: “Salvezza raggiunta, ma vogliamo fare bene. Futuro? Voglio restare”

Le parole dell'allenatore della Spal

"Giocheremo contro una squadra che ha avuto, durante l'intero arco del campionato, l'obiettivo della promozione in Serie A. Al netto degli assenti, in campo andrà la formazione che mi darà maggiori garanzie per fare una prestazione all'altezza. Ho diversi dubbi tra i quali quello di schierare in porta. L'obiettivo della salvezza è stato raggiunto con una giornata di anticipo e per questo ringrazio i ragazzi, il mio staff, tutta la dirigenza e chiunque abbia dato il proprio contributo per tagliare questo traguardo. Ovviamente ci teniamo a fare bene domani perché giocheremo contro una delle squadre più forti del torneo. Futuro? Ho una squadra che ora può dire di avere una identità, che sa stare in campo. Il fatto che non abbiamo ottenuto certi risultati è, per me, una sfida per il futuro e spero che il presidente Tacopina mi permetta di portarla avanti".