Spezia-Frosinone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Spezia-Frosinone si giocano oggi 20 agosto 2020 l’accesso alla prossima Serie A. Dopo la gara d’andata che ha visto lo Spezia imporsi per 1-0 allo Stirpe, ci si attende una partita davvero emozionante e ricca di colpi di scena con la squadra di Nesta pronta a ribaltare il pronostico.

Spezia-Frosinone, le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci sorpese particolari nelle due squadre. Tutto confermato nello Spezia con mister Italiano che si affiderà a Scuffet tra i pali. Difesa con Ferrer e Vitale terzini e Terzi con Erlic centrali. Centrocampo formato da Bartolomei e Maggiore ai lati del regista Matteo Ricci. In attaco, il tridente offensivo Nzola-Galabinov-Gyasi. Il Frosinone di Nesta deve rinunciare a Dionisi squalificato. In avanti sarà Ciano a fare coppia con Novakovich. Per il resto, in porta Bardi. Davanti a lui la difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Kranjc. In mezzo al campo Maiello con Rohden e Haas mezzali, Salvi (o Paganini) e Beghetto saranno, invece, gli esterni.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Spezia-Frosinone sarà trasmessa da DAZN che detiene i diritti di tutta la Serie B, playoff compresi. La sfida, però, potrà essere seguita live in diretta anche in tv su Rai 2 e su DAZN1, canale 209 del decoder di Sky visibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, come detto la partita di questa sera Spezia-Frosinone è disponibile su DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito www.dazn.com/it, dove ci si potrà godere il match. In alternativa, scaricando l’app ufficiale su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox o ancora collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Spezia-Frosinone in streaming, inoltre, sarà trasmessa anche su Rai Play, il sito della Rai.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE