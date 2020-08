Spezia, Italiano: “Possiamo fare ancora meglio, vogliamo regalare un sogno. Il mio futuro? Vedremo”

Vincenzo Italiano commenta la gara vinta 1-0 da Lo Spezia contro il Frosinone:

LE PAROLE DI ITALIANO

“Potevamo segnare ancora, ma deve prevalere la gioia. Abbiamo vinto e non era semplice, adesso testa alla gara di ritorno perchè abbiamo una grande chance. Ho visto dei miglioramenti rispetto alla gara contro il Chievo, ma sono convinto che possiamo fare delle cose in più. La nostra rete nasce da uno schema provato in allenamento, è andata bene. Sappiamo che La Spezia è in festa, tifano per noi. Non dormirò fino a giovedì, il Frosinone ha i mezzi per fare di tutto, non è ancora finita. Per il mio futuro aspettiamo questa partita, poi tireremo le somme”. Queste le parole di Italiano a Dazn.