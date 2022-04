Südtirol, Pfeifer: “In serie B avremo un budget superiore agli 11 milioni di euro”

Parla l'amministratore delegato del club altoatesino promosso in B

Dopo la storica promozione in Serie B del Südtirol, dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige è intervenuto l’amministratore delegato Dietmar Pfeifer, il quale già guarda al futuro: "Bisogna cominciare a fare un’analisi della società per capire quali reparti sono da serie B e quali reparti dobbiamo rinforzare per esserne all’altezza: raggiungendo questo obiettivo così importante, hai anche la responsabilità di non fartelo sfuggire subito, devi essere pronto e questo non vuol dire prendere 5-6 giocatori da serie B, non basta: il Südtirol avrà un fatturato di più del doppio da un momento all’altro e quindi deve strutturarsi adeguatamente, altrimenti non ce la farà. Budget raddoppiato? Assolutamente sì, in serie B avremo un budget superiore agli 11 milioni di euro, chiaramente ci sono a disposizione i diritti tv ma ci sono anche dei costi notevoli, per esempio l’iscrizione che in C è 60.000 euro in B è 230.000 o il contributo di solidarietà alla serie C di 500.000 all’anno per i tre anni dopo la promozione, i voli per le partite al Sud, le spese di viaggio quindi si quadruplicheranno. Alla fine è un altro mondo. Abbiamo rincorso questo obiettivo per tanti anni, lo vogliamo affrontare con la massima umiltà, sapendo che entriamo in un qualcosa dove non siamo mai stati, cercando di fare meno errori possibili".