Tacchinardi ammette: “Allenerei a Parma. E seguo Maresca e Buffon”

Alessio Tacchinardi racconta il suo interesse per la Serie B e per il Parma

Il Parma punta a tornare presto in Serie A e per riuscirci si è affidato a due ex giocatori della Juventus. In panchina c'è Enzo Maresca, mentre tra i pali Gianluigi Buffon. Anche per via della loro presenza, Alessio Tacchinardi, loro vecchio compagno di squadra ai tempi della Juve, segue con interesse i risultati della formazione emiliana. Lo ha confermato in un'intervista a La Gazzetta di Parma: "In Serie B guardo subito i risultati del Brescia, dove ho concluso la carriera, e del Parma: Maresca e Buffon sono due amici, ho giocato con loro. Mi auguro che superino queste difficoltà e il Parma faccia una stagione super. L’attuale proprietà mi piace. A livello giovanile verrei volentieri ad allenarci".