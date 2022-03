Tacopina: “Ecco perchè il calcio italiano è una opportunità per gli investitori americani”

Il patron della Spal ha condiviso un suo pensiero sullo sbarco degli americani in Italia

E' stato il primo americano a sbarcare in Italia, Joe Tacopina. L'avvocato italoamericano ne ha parlato a Itasportpress.it "Tredici anni fa sono stato io il primo americano a sbarcare in Italia. Sono entrato nella Roma con un gruppo di investitori e siamo riusciti a chiudere l’affare nel 2011. Diciamo che sono stato il primissimo americano in assoluto ad entrare nel mondo del calcio italiano e ovviamente, come ben noto, ho portato anche il secondo gruppo a Bologna con Saputo. Poi c’è stato anche il terzo al Venezia, e successivamente altri personaggi sono sbarcati come Rocco Commisso a Firenze e Mike Piazza e tanti ancora".