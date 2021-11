Ternana, Bandecchi: “Lucarelli non lo voleva nessuno e sarà con noi fino al 2025”

Il presidente ha annunciato il rinnovo del contratto di Lucarelli

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, con un video postato su Instagram, ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2025, del tecnico Cristiano Lucarelli. Le sue parole: “Lucarelli non l’ha voluto nessuno in Italia. Per questo io e lui abbiamo rinnovato insieme al ds Leone, il suo contratto fino al 2025. Siamo l’unica squadra in Italia che rinnova il contratto all’allenatore fino al 2025. Grazie Lucarelli". Continueranno insieme quindi Lucarelli e la sua Ternana, che dopo 13 partite nel campionato di Serie B è in tredicesima posizione con 17 punti.