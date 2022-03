Ternana, Bandecchi show: “Spero arrivi maggio così Lucarelli se ne va a fanc***”

Il presidente della Ternana lancia una stoccata al suo allenatore

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, non è mai banale e spesso regala battute ironiche. Il patron rossoverde ha parlato ai microfoni di Galileo soffermandosi sull'obiettivo in campionato e sul futuro di Lucarelli, con una stoccata finale. Queste le parole riportate da TernanaNews.it: "Secondo me è arrivato il momento di cambiare marcia in campo, di cambiare marcia fuori, di cominciare a pensare, come ho detto, al prossimo anno. Non analizzerò più le partite mi piace pensare che si deve cominciare a costruire una mentalità. Emozionato per lo striscione? Si, assolutamente. Non so quando diventerò ufficialmente ternano. Mi comprerò casa, ci vengo a vivere e prenderò la residenza”. Battuta finale con stoccata al mister: “Se Lucarelli sarà il tecnico della Ternana il prossimo anno? Non vedo l’ora di arrivare a Maggio così se ne va a f******o! No no ho detto una c*****a, arrivederci”.