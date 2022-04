Ternana, Lucarelli: “A Benevento subito il diciassettesimo torto arbitrale”

La Ternana ha vinto 2-1 oggi al Vigorito di Benevento

Vittoria in trasferta della Ternana che oggi ha battuto al Vigorito il Benevento per 2-1. Il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli in conferenza stampa si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: "C'è grande soddisfazione poichè venire a giocare in modo professionale e dominare la gara qui a Benevento ci riempie di orgoglio. Questa squadra però deve giocare senza pressioni. Una volta raggiunta la salvezza i ragazzi si sono tolti l'ansia di dosso e solo dopo siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior calcio. Dobbiamo fare la Ternana e costruire un futuro, per essere protagonisti nei prossimi anni. La squadra deve giocare con il sangue agli occhi e non in infradito, fino al termine del campionato -riporta ternananews.it-". Il risultato di oggi accresce il rammarico per quei punti persi in extremis contro il Frosinone: "Alla luce di questo periodo che stiamo vivendo, il pari col Frosinone fa ancora girare le scatole, non c’è dubbio. Sono contento però perchè siamo riusciti a trovare le nostre certezze dopo quattro cambi di modulo, ed è un motivo di riflessione in vista della prossima stagione. Da un punto di vista fisico stiamo meglio degli altri come ci eravamo prospettati ad inizio stagione, ripeto la squadra, alleggerita da pressioni e tensioni riesce a fare qualcosa in più”. Infine considerazioni su Capuano e Celli: "Capuano era cotto. Stanotte alle 2.30 ha avuto una congestione. Va ringraziato per essere rimasto in campo. Celli invece non so se ha avuto un fastidio, non l'ho voluto rischiare". Infine chiosa sul gol del Benevento: "E’ il diciassettesimo torto arbitrale".