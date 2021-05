Ternana, Lucarelli: “Purtroppo dobbiamo mandare via alcuni giocatori”

Lucarelli sicuramente è stato uno dei protagonisti della grande stagione degli umbri

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha spiegato qual è la sua filosofia di calcio. «Mi piace un calcio molto propositivo, con baricentro alto e riaggressione immediata: quando perdiamo palla, vogliamo riconquistarla subito. Poi cerco di essere coerente con il primo discorso della stagione: se dico che tutti saranno importanti, voglio che lo siano. Nessun allenatore mi ha appassionato come Mazzarri. Mi ha insegnato più di tutti, con lui sapevi a memoria che cosa avrebbero fatto gli avversari. Ora mi affascina Gasperini e so che Allegri è campione di intelligenza». Pirlo? «Non posso dire molto perché ho visto poco la Juventus. Dare un ordine in campo a una squadra come quella però è difficile, come dire a giocatori come Ronaldo che devono inseguire un terzino. Ronaldo è un grande ma devi organizzare squadra per lui. Io ho fatto la scelta opposta patendo dal basso ma avrei accettato anche io, come tutti. È un’opportunità che capita una volta nella vita e sono un coraggioso di natura. Io ho scelto la bolgia. Avrei potuto partire più in alto invece ho fatto la gavetta. Ho capito che l’allenatore deve dare solo 3-4 concetti ma deve saper entrare nella testa di ogni calciatore».