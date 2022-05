Ternana, Lucarelli resta ma dopo aver firmato la lettera d’intenti

Il tecnico resta sulla panchina rossoverde per un altro anno

Redazione ITASportPress

L'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha firmato un documento con le linee guida dettate dal presidente Stefano Bandecchi, per la prossima stagione agonistica.

Si è fatto molto clamore nei giorni successivi la fine del campionato riguardo problematiche di rapporto tra la Società ed il mister, problematiche che non sussistono in quanto tutti, ognuno per il suo ruolo, sono impegnati e focalizzati verso il raggiungimento di un obiettivo che rappresenterebbe il coronamanto di un sogno.

Ecco nel dettaglio il testo della lettera:

“Io sottoscritto Cristiano Lucarelli prendo atto della volontà del presidente Stefano Bandecchi di non sconvolgere la squadra dell’anno 2021-2022 e di modificarla per quanto riguarda gli Over solo per l’uscita di quattro calciatori, a parte tutti i già fuori lista.

Resta inteso che il ds Leone provvederà al miglioramento ove possibile nella sostituzione di questi quattro, ad oggi riserve, e reintegrerà i giovani che non sono stati nell’anno passato di mio interesse e quindi mi metterà a disposizione un organico/squadra così modificata.

Prendo altresì atto che come da me condiviso durante la riunione in questione il presidente Stefano Bandecchi ed il direttore sportivo hanno costruito una squadra che ha la sua massima espressione giocando 4-3-2-1, 4-2-3-1, 3-4-3 o 4-3-3 in alternativa, inoltre condivido con il presidente di migliorare la fase difensiva della squadra e di potenziale al massimo la fase di attacco attraverso un allenamento più specifico e soluzioni di gioco più provate in campo, allungando il tempo di allenamento e non sottraendo niente alla normale preparazione e comunque puntando all’eccellenza.

Prendo altresì atto che avrò a disposizione per gli allenamenti due campi in erba, più il campo dello stadio per la rifinitura, e quando desidero il campo sintetico nel retro stadio; prendo infine atto della disponibilità del presidente a fornirmi ogni tipo di miglioramento per lo staff e ogni tipo di attrezzatura a me necessaria al fine di lottare, nell’anno calcistico 2022-2023, per portare la Ternana in serie A.

Resta inteso tra me e la società che durante tutto l’anno calcistico non si parlerà mai di “obiettivo salvezza”, ma sempre e solo di protagonismo nel campionato in corso”