Ternana, spettacolare terza maglia con nomi di tutti i comuni della provincia

Tutti hanno espresso giudizi entusiastici riguardo la maglia, non solo dal punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto, da quello simbolico

Il vice presidente della Ternana Calcio, Paolo Tagliavento (in rappresentanza della Società rossoverde c’era anche il direttore sportivo, Luca Leone) ha detto: “La Ternana Calcio, attraverso Terni Col Cuore, è sempre attenta alle esigenze di chi attraversa momenti di difficoltà. Il progetto “Sport Col Cuore”, diretto a tutte le famiglie in difficoltà di Terni e dell’intera provincia, intende, in collaborazione con il Coni, permettere alle ragazze ed i ragazzi provenienti da queste famiglia di praticare il loro sport preferito. La maglia che abbiamo pensato – conclude il dirigente rossoverde – vuole coinvolgere in questo sentimento tutti i 33 Comuni che compongono la nostra bellissima Provincia”.