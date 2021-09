Tra Benevento e Lecce pari a reti bianche

Solo emozioni ma nessun gol al Vigorito

Nessun gol, ma tante emozioni tra Benevento e Lecce. Termina in parita’ il big match della terza giornata del campionato di serie BKT. Il Lecce parte forte nei primi minuti. Tre palle gol nitide per gli uomini dell’ex Baroni che spaventano la retroguardia sannita. Il Benevento prova ad entrare in partita. Caserta ridisegna subito il modulo passando dal 4-3-3 al 4-4-2 con Insigne spostato in avanti in coppia con Moncini. I giallorossi di casa iniziano a creare qualche pericolo dalle parti di Gabriel. Ad inizio ripresa il Lecce sfiora la rete con Strafezza che dal limite colpisce il palo. Nel finale il Benevento ha l’occasione per vincere la gara, ma Improta da due passi fallisce un gol gia’ fatto.