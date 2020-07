Trapani, addio a Biabiany: non esteso il contratto all’ex Inter

L’ex Inter Jonathan Biabiany interrompe la sua avventura con il Trapani che molto probabilmente verrà dimenticata presto sia dal calciatore che dai tifosi siciliani. La società granata non ha voluto prolungare il contratto sino al termine della stagione sportiva lasciando libero l’attaccante. Estesi tutti i contratti in scadenza il 30/06/2020 in casa Trapani, ad eccezione del solo Biabiany. Si è scritto anche di Lorenzo Del Prete ma l’ex del Catania ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 ma non rientra più nei piani tecnici del club.

“Esprimo la mia soddisfazione e quella di tutta la Società poiché tutti i nostri ragazzi concluderanno la stagione sportiva continuando ad impegnarsi nel Trapani Calcio, ad eccezione di Biabiany – ha dichiarato Lorenzo Giorgio Petroni, consigliere delegato all’area sportiva del Club -. Oltre a Biabiany, la cui scadenza contrattuale era prevista per il 30 giugno, attualmente non rientra nel progetto tecnico-sportivo del club anche Lorenzo Del Prete. Colgo l’occasione per ringraziare entrambi per il contributo offerto fino ad oggi”.