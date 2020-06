Trapani, Castori: “Crediamo nella salvezza, consapevoli che dovremo fare un capolavoro”

Il lavoro a Trapani di mister Fabrizio Castori, è stato apprezzato da molti. L’ex Carpi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della ripresa del campionato di Serie B: “Arriviamo alla ripresa con tanti punti interrogativi. Come tutti. Cento giorni dall’ultima partita di Empoli sono tanti… Finché non avremo un termine di paragone concreto relativo alla partita, si fa fatica a dare un giudizio. Chiaramente ci siamo allenati, da questa settimana al completo, dopo aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dai protocolli sanitari. Poi è ovvio che l’allenamento è un conto, la partita un altro. Diciamo che stiamo lavorando con impegno, cercando di recuperare la miglior condizione, però aspetto la prima partita per verificare a che punto siamo. Crediamo nella salvezza, consapevoli che dovremo fare un capolavoro”

FROSINONE – La squadra ciociara è il prossimo avversario della squadra granata. Castori dice la sua sul tecnico del Frosinone Alessandro Nesta: “Sarà la prima di dieci sfide nelle quali ci giochiamo la salvezza. Siamo consapevoli di dover realizzare un capolavoro. Non dovremo sbagliare nulla, o quasi. Servirà un finale al massimo per centrare una salvezza che noi vogliamo fortemente… Sappiamo che sarà dura e difficile, ma siamo convinti di potercela fare. La paura non rientra nel mio vocabolario…”