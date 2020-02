Trapani-Cittadella, sotto di tre reti il pubblico di casa incita la squadra e la società li ringrazia

Nonostante la sconfitta per 3-0 in casa contro il Cittadella, i tifosi del Trapani hanno applaudito e sostenuto incessantemente la squadra di mister Castori. Il club attraverso un comunicato li ha ringraziati: “GRAZIE TIFOSI! Un pubblico fantastico che ha voluto applaudire ed incitare i ragazzi di Mister Castori anche dopo una amara sconfitta. A loro va un ringraziamento particolare per un calore ed una compostezza che deve essere da monito a chi scende in campo, così come per la dirigenza, a dare il 110 percento per il Trapani Calcio. Un atteggiamento maturo che deve farci stringere ancora di più attorno alla squadra in questo girone di ritorno, dando il tempo ai nuovi arrivati di assimilare gli schemi dell’allenatore ed entrare, prestissimo, “in ritmo” partita.

A coloro che non sono più nel Trapani Calcio, dopo questo mercato di gennaio, invece, auguriamo ogni miglior fortuna per le scelte professionali fatte ringraziandoli per quanto dato in questi mesi al sodalizio granata. Un augurio particolare, infine, va al nostro Marco Moscati per l’operazione di lunedì, certi che potrà tornare a dare il suo prezioso contributo sul campo il prima possibile, compatibilmente con i fisiologici tempi di recupero”