Trapani, dopo l’umiliante sconfitta di Cremona, società prende provvedimenti straordinari verso la squadra

La pesante sconfitta del Trapani sul campo della Cremonese col punteggio di 5-0, ha fatto prendere una drastica posizione alla società siciliana che ha attaccato la squadra attraverso un comunicato stampa. “I sacrifici e la dedizione dei tifosi, molti oggi presenti allo “Zini”, oltre che di una città intera, i sacrifici e gli impegni, assunti e tutti mantenuti, dalla Società per garantire “la continuità aziendale” non meritavano una prestazione così indegna. Ci si aspettava, dunque, ben altro dalla gara piuttosto che un atteggiamento inaccettabile per chi indossa una maglia che da 115 anni ha alle spalle una lunga storia di lotta, sacrificio e passione. Esattamente ciò che è mancato oggi a chi è sceso in campo. Pertanto, nei prossimi giorni, verranno assunti provvedimenti straordinari, i più risoluti, verso la squadra.