Trapani, la protesta dei tifosi: ecco tutti i torti arbitrali subiti

Il Trapani non ci sta e attraverso una campagna social dei tifosi fa sentire la propria voce. Arriva da Facebook un filmato creato dalla pagina Noi siamo il Trapani Calcio che reclama per i tanti torti arbitrali subiti in questa stagione: “Sicuramente non abbiamo una rosa da primi posti, la difesa ha delle lacune impressionanti e sotto porta dovremmo fare meglio ma vi invitiamo a vedere questo video dall’inizio alla fine per farvi capire quanti punti ci mancano indipendentemente dai nostri limiti tecnici. Vi preghiamo soltanto la massima condivisione”. Queste le parole che anticipano le immagini del filmato.

Il Trapani occupa le zona basse della classifica di Serie B a quota 19 punti. Solo il Livorno ha fatto peggio fin qui occupando l’ultima piazza con 14 punti.