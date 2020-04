Trapani, l’iniziativa per i tifosi: prodotti dello store consegnati a domicilio… anche all’estero

L’emergenza coronavirus ha coinvolto in maniera importante anche il mondo dello sport. Nonostante tutti c’è chi, come il Trapani sta provando a dare il proprio contributo in modo attivo e concreto. Dopo aver donato tremila mascherine alla Prefettura, ecco un’altra iniziativa davvero importante portata avanti dal club.

In questo caso si tratta di un modo per stare vicino ai propri tifosi e, allo stesso tempo, cercare di far fronte alle esigenze economiche della società. Come annunciato dallo stesso Trapani anche sui canali social, il club ha deciso di scontare del 50% tutto il merchandising ufficiale, che sarà consegnato a domicilio ai fan sia in Italia che all’estero. Lo slogan dell’iniziativa è “La passione è sempre più scontata”. Un bel modo per autofinanziarsi e, allo stesso tempo, andare incontro ai propri supporters.