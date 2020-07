Trapani, nuovo punto di penalizzazione per mancati pagamenti stipendi. Pronto ricorso

La Corte Federale d’Appello ha inflitto un altro punto di penalizzazione al Trapani per non aver pagato nei termini previsti le mensilità dei propri tesserati di Gennaio e Febbraio 2020 entro il 16 Marzo.La Corte Federale d’Appello, composta dal presidente Mario Luigi Torsello, Gian Paolo Cirillo, Mauro Mazzoni, Carlo Sica, Maurizio Fumo, Giuseppe Catalano e Bruno Di Pietro, nella riunione odierna in videoconferenza, ha accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata condannando il Trapani alla sanzione della penalizzazione di 2 punti (invece che 1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L’organo giudiziario sportivo ha invece rigettato le richieste avanzate dal club granata, dall’ormai ex presidente Pino Pace e dall’attuale consigliera Monica Pretti.

Questa la risposta del club siciliano: ll Trapani Calcio prende atto con amarezza dell’ingiusta decisione assunta in data odierna dalla Corte Federale di Appello con la quale è stato accolto il reclamo della Procura Federale. Avverso il suddetto provvedimento, il Trapani Calcio provvederà a presentare il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia CONI.

NUOVA CLASSIFICA SERIE B

76 BENEVENTO

55 CROTONE

52 CITTADELLA

52 PORDENONE

51 FROSINONE

50 SPEZIA

47 SALERNITANA

46 PISA

46 CHIEVO

45 EMPOLI

42 ENTELLA

40 PERUGIA

39 PESCARA

39 VENEZIA

37 CREMONESE

36 ASCOLI

36 JUVE STABIA

31 TRAPANI*

31 COSENZA

21 LIVORNO

* Trapani due punti di penalizzazione