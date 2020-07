Trapani, tanti misteri e tanti perché

Non c’è più Pace a Trapani, non solo perché il Presidente Pino ha lasciato di recente la carica.. Alla vigilia della delicata gara con il Pisa è arrivata infatti la notizia della messa in mora della Società da parte dei giocatori, che reclamano il pagamento di emolumenti arretrati. Il che, senza entrare nel merito, suona come chiaro atto di sfiducia nei confronti della proprietà. Proprietà che, tra l’altro, reagisce con un tempismo da record, quasi si aspettasse la mossa, accusando però i giocatori di inspiegabile tradimento!

I DUBBI

A questo punto nascono molto dubbi che, dato il luogo di provenienza, si stanno trasformando sempre più in Misteri. Per tentare di svelare i quali basterebbe che qualcuno riuscisse a spiegare perché la proprietà, anziché se stessa, oggi critica ad alta voce dei giocatori che, come giusto, stanno sudando la maglia (non solo per il caldo) e tenendo una media punti post virus da promozione (e una media punti complessiva da salvezza nel girone di ritorno), pur non avendo ricevuto le spettanze per intero e dopo essersi visti sfilare due punti, che potrebbero essere esiziali, per motivi che non li riguardano.

TANTI PERCHE’

Perché Pino Pace e Paolo Giuliano sono andati via in silenzio, come da stile delle persone, dopo aver profuso tanto impegno in tutta Italia per la causa granata? E perché riconfermarli in cda dopo il loro, probabilmente non gradito, appello al socio unico affinché assicurasse la continuità aziendale (della serie “perché ci riconfermate se ce ne siamo andati?”) E ancora, se si esclude la continuità familiare, che senso ha avuto la decisone di riaffidare l’area sportiva a chi questa estate aveva scelto il d.s. e l’allenatore poi esonerati? Perché si è raffreddato il rapporto con il d.g. Mangiarano, come da voci sempre più insistenti?

I MISTERI

Ebbene svelare questi Misteri non assicurerebbe certo la tanto agognata e meritata salvezza del Trapani, ma farebbe almeno un po’ più di chiarezza in Città e nella mente sempre meno serena dei tanti tifosi, che adesso si ritrovano con il terzo Presidente, un Petroni jr di ritorno, un cda in cui di Trapani e della Sicilia è rimasto solo l’editore Marino, alla prima esperienza nel mondo del calcio, con l’aggiunta recentissima dei guai giudiziari del consigliere romano Prof. Carlo Medaglia. Non proprio il massimo…. Tanto più se si considerano le tante pendenze ancora in corso, tra cui il giudizio sulla proprietà in contrasto con il signor De Simone, quello sulla penalizzazione (raddoppiata in appello dopo il miracoloso primo grado), quello con il Floriana sul trasferimento dell’ex granata Coronado. E guarda caso oggi si gioca a Pisa, che quanto a pendenze…..

