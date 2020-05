Ufficiale – Ascoli, Abascal nuovo allenatore: ha firmato fino al 2022

La Serie B è pronta a ripartire ed ecco la prima mossa dell’Ascoli. L’addio con Roberto Stellone è diventato ufficiale nelle scorse ore, esattamente come lo è diventato l’arrivo del nuovo mister. La società ha scelto Guillermo Abascal per guidare la prima squadra nel campionato cadetto.

L’annuncio è arrivato con una nota: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la panchina della prima squadra a Guillermo Abascal, che con la Primavera bianconera ha vinto il campionato nella stagione 2019/20, ottenendo la promozione in Primavera 1. L’allenatore spagnolo, che aveva portato alla vittoria la prima squadra dell’Ascoli nella trasferta di Livorno dello scorso 1° febbraio, guiderà i bianconeri per le prossime due stagioni, oltre naturalmente a quella in corso. Il Club bianconero manifesta così la fiducia e la grande stima nei confronti del tecnico andaluso, al quale augura le migliori fortune e i maggiori successi sportivi sulla panchina bianconera”.

Abascal avrà nel suo staff Andrea Iuliano (collaboratore tecnico), Carlos Villamorena (preparatore atletico), Alfredo Geraci (preparatore dei portieri) e un vice che arriverà dalla Spagna in settimana.