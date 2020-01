Ufficiale – Cremonese, esonerato Baroni: richiamato Rastelli

Nuovo ribaltone in casa Cremonese. La società lombarda cambia guida tecnica: esonerato Marco Baroni, che paga il pessimo rendimento della squadra, quartultima in classifica e in zona play out. Al suo posto tornerà Massimo Rastelli, che aveva guidato i grigiorossi a inizio stagione prima di essere sollevato dal proprio incarico per far posto proprio a Baroni. Questo il comunicato della Cremonese: “L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Marco Baroni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Baroni e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera. L’U.S. Cremonese rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a Massimo Rastelli, che dirigerà gli allenamenti dei grigiorossi a partire da domani 9 gennaio”.